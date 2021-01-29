Вчені знайшли метод, як ефективно лікувати без операції та променевої терапії найпоширеніший рак у чоловіків

Дослідники імперського коледжу Лондона заявили, що неінвазивне (безкровне) лікування раку простати може бути ефективним – таку можливість дає фокальна терапія.

Про це пише The Sun. Ця методика лікування запобігає побічним ефектам, пов'язаним із хірургічним втручанням і променевою терапією, й пацієнти можуть одужати вдома.

Фокальна терапія – це прицільний вплив не на весь орган, а на певний осередок в ньому. Зокрема, для руйнування вогнищ карциноми простати наразі використовують фокусований ультразвук для нагріву ракової тканини з точністю до міліметра або кріотерапію для її охолодження.

Необхідне обладнання мають небагато державних лікарень, тому лікарі налаштовані скептично через відсутність довгострокових даних, уточнюється в повідомленні.

Водночас провідний експерт по раку простати, професор Хашим Ахмед сказав, що "хоча фокальна терапія підходить не всім, щорічно з'являються тисячі таких пацієнтів, і вони повинні бути повністю поінформовані про таку можливість".

Як заявили вчені, вживання декількох чашок кави щодня може знизити ризик появи раку простати. В ході дослідження були вивчені дані більше ніж 1 млн чоловіків, з яких у майже 58 тисяч діагностували захворювання.

Воно показало, що кожна додаткова щоденна чашка кави знижує відносний ризик появи онкологічного захворювання майже на 1%.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що дослідники розробили платформу для лікування раку підшлункової залози на основі модифікованого вірусу віспи.

За допомогою різних механізмів зазначені віруси вбивають ракові клітини та викликають сильні протипухлинні імунні відповіді. Проте поки що цей метод не здатний забезпечити довгостроковий ефект від лікування.

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