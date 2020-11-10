З'явилася найточніша 3D-модель коронавірусу. Фото

Учені сподіваються, що нова модель може допомогти в розробленні методів лікування інфекції та вакцин

Діаметр вірусу становить близько 120 нанометрів, що приблизно в 1000 разів менше за ширину волосини людини

Експерти з Університету науки і технологій імені короля Абдалли (KAUST) у Саудівській Аравії представили, за їхніми словами, найточнішу і найсучаснішу 3D-візуалізацію коронавірусу.

Вони сподіваються, що вона допоможе в створенні методів лікування COVID-19. Про це повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Для створення моделі дослідники взяли зображення вірусної поверхні з високою роздільною здатністю за допомогою сканувальних електронних мікроскопів. Вони виявляють специфічний зовнішній вигляд поверхні вірусу, показуючи білки й рецептори, що виступають із неї.

Учені розробили найточнішу 3D-модель COVID-19

До складу останніх входить вірусний спайковий білок, який зв'язується з рецептором ACE2 деяких клітин. Він змушує рецептор відкрити шлях до неї, дозволяючи коронавірусу обійти захист і заразити людину.

Учені створили нову 3D-модель коронавірусу, яка показує його зовнішній вигляд і внутрішню структуру

Потім експерти додали в модель дані з різних джерел, щоб заповнити прогалини в знаннях про коронавірус. Сюди входить інформація про один ланцюг РНК SARS-CoV-2 і нуклеокапсидні білки, які захищають його.

Візуалізація коронавірусу була створена за допомогою 3D-моделі, вона об'єднує останні дані про структуру вірусу SARS-CoV-2, який викликає пандемію COVID-19

Усе це, пояснюють учені, було об'єднано з інформацією про те, як усі аспекти вірусу перебувають в організмі та взаємодіють один із одним. Кінцевим результатом і став "найточніший погляд на COVID-19". Діаметр вірусу становить близько 120 нанометрів, що приблизно в 1000 разів менше, ніж ширина людської волосини.

Діаметр вірусу становить близько 120 нанометрів, що приблизно в 1000 разів менше, ніж ширина людської волосини

"Наша 3D-модель демонструє сучасну структуру SARS-CoV-2 на атомістичному рівні та виявляє деталі вірусу, які раніше було неможливо побачити, наприклад, як ми думаємо, що білки нуклеокапсиду утворюють мотузяну структуру всередині", – пояснив науковий співробітник KAUST Ондржей Стрнад.

Учені, які створили 3D-модель COVID-19, сподіваються, що вона може допомогти в розробленні методів лікування коронавірусу і вакцин

Він зазначив, що підхід, який учені використовували для розроблення моделі, може направити біологічні дослідження в нові, багатообіцяльні напрямки боротьби з поширенням коронавірусу. Дослідники припускають, що це може допомогти їм швидко включити недавно виявлену інформацію в модель і в такий спосіб забезпечити актуальну структуру COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше детальну, до окремих атомів, 3D-модель коронавірусу COVID-19 показала студія біомедичної візуалізації Visual Science. Донедавна це була найбільш науково точна модель вірусної частинки SARS-CoV-2.

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