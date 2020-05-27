З'ясувалося, яка погода сприяє зараженню COVID-19

Більше ніж половина випадків зараження коронавірусом трапилися в місцях, де температура повітря досягає 5-15 градусів за Цельсієм.

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Такого висновку під час дослідження дійшли китайські вчені. Про це повідомляє агентство Xinhua.

Зазначається, що фахівці проаналізували дані щодо 3,75 мільйона підтверджених випадків зараження COVID-19 у 185 країнах світу – з 21 січня по 6 травня.

Більшість заражень COVID-19 трапилися за температури 5-15°С

З'ясувалося, що приблизно 60 відсотків усіх цих заражень було зареєстровано в місцях, де температура повітря становила від 5 до 15°С. Водночас до 73,8 відсотка підтверджених випадків зосереджувалися в регіонах із абсолютною вологістю від 3 до 10 грамів на кожен кубічний метр.

Дослідники з Китаю підкреслюють, що коронавірус переважно поширюється в помірних широтах. Крім цього, існують оптимальні погодні умови, за яких концентрація вірусних частинок у навколишньому середовищі, зокрема й на поверхнях, збільшується.

Тому, на думку вчених, спалахи COVID-19 можуть повторитися у великих містах у середніх широтах вже восени 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французькі вчені встановили, що коронавірус гине протягом 15 хвилин за температури 92 градуси за Цельсієм.