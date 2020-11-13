З'ясувалася можлива смертельна небезпека пітливості

Однією з найбільш поширених ознак невиліковної хвороби Паркінсона виявилася пітливість без будь-якої очевидної причини.

Як повідомляє Express з посиланням на Американську асоціацію хвороби Паркінсона, симптоми як правило розвиваються поступово і здаються незначними.

За словами фахівців, надмірне потовиділення зачіпає, в основному, верхню половину тіла.

При цьому не у всіх людей, які страждають на хворобу Паркінсона, присутня пітливість. А так як недуга є одним з видів рухового розладу, то немоторні симптоми часто можна не помітити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди, які заразилися COVID-19, крім усього ризикують зіткнутися з шизофренією, хворобами Альцгеймера і Паркінсона, а також іншими психоневрологічними порушеннями.

Вчені виявили ранні ознаки хвороби Паркінсона, які проявляються ще за 15-20 років до появи перших симптомів захворювання.

Раніше хворобу Паркінсона навчилися діагностувати за 30 секунд.