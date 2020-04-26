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/ Пульмонологія

Названо незвичайну ознаку COVID-19

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Щоб зрозуміти, чи заражена людина коронавірусом COVID-19, потрібно звернути увагу на колір її сечі.

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Як пише MedikForum із посиланням на фахівців Університету штату Огайо, на високий ризик зараження коронавірусною інфекцією вказує інтенсивно жовтий колір сечі.

Колір сечі може вказувати на наявність коронавірусу

Колір сечі може вказувати на наявність коронавірусу

Вчені констатували, що розвиток захворювання, спричиненого COVID-19, пов'язаний зі зневодненням організму.

"Найпростіший спосіб дізнатися, чи зневоднений організм, – звернути увагу на колір своєї сечі. Чим він темніший, тим вища ймовірність захворювання", – йдеться в дослідженні.

Зневоднення належить до помірних ознак, які не потребують госпіталізації.

"Ваш організм може бути зневоднений, якщо, крім темної сечі, спостерігаються також зменшення її виділення, головний біль або запаморочення, сухість у роті, лущення шкіри, свербіж", – доповнили експерти.

Вчені підкреслюють, що в умовах зневоднення, спричиненого коронавірусом, вживання рідини має становити щонайменше 2 літри на добу. Чиста питна вода ефективно допомагає організму уникнути інтоксикації або легше перенести її, швидше вивести патогенні речовини.

Серед інших ознак помірної коронавірусної інфекції називаються жар, сухий кашель і стомленість.

Як писав OBOZREVATEL, американський Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів COVID-19. Так, крім високої температури, кашлю і задишки, на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль у м'язах, головний біль, втрата нюху й запалене горло.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
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а если моча в голову ударила что делать
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Oн Aлeкc
Oн Aлeкc
Стакан мочи в день убивает стакан микробов...Весь мир ржёт над к а к лами, убившими медицину и страну..
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Ирина Фил
Ирина Фил
Такое бывает при заболеваниях почек и многих других, так что критерий весьма сомнительный.
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