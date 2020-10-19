Знову про маски: носити чи не носити?

Кількість хворих від коронавірусу зростає в усьому світі. Лікарі не зупиняючись боряться за життя пацієнтів, а вчені всі свої знання і досвід направили на розробку вакцини. Здавалося б, всім вже зрозуміло, що COVID-19 небезпечний. Однак суперечки навколо вірусу не вщухають, як і суперечки навколо доцільності використання деяких засобів захисту.

MedOboz зібрав найважливіші факти про такий популярний ЗІЗ, як маски: наскільки вони ефективні, коли і як їх потрібно носити.

Маски потрібні для захисту оточуючих

Як відомо, ковід передається повітряно-крапельним шляхом. Крапельки з частинками вірусу потрапляють в повітря не тільки під час кашлю або чхання, зараженій людині достатньо просто дихати або говорити. Маски допомагають затримувати ці краплі, тому їх рекомендують носити, коли немає можливості дотримуватися потрібної дистанції.

Маски потрібно носити не тільки під час епідемії коронавірусу

На досвіді з COVID-19 вчені зрозуміли, що є інфекції, які людина може передавати до появи перших симптомів. Інші інфекції можуть маскуватися, проявлятися нетипово, через що людина і не підозрює, що заразилася. Тому навіть нетривалий контакт з інфікованим коронавірусом без маски на близькій дистанції (менше двох метрів) вимагає двотижневого карантину. Крім цього, негативний тест на ковід не виключає можливості заразитися і поширювати вірус в майбутньому, тому маску потрібно носити.

Маски потрібні для захисту оточуючих

Достовірно відомо, що маски захищають медиків, які працюють з хворими на ковід. У той же час, інформації про людей, які не контактують з пацієнтами масово, недостатньо. Крім того, маска не захищає слизову оболонку очей, а це ще один шлях проникнення вірусу в організм.

Важливо розуміти, що маски не погіршують газообмін і не знижують кількість кисню в організмі, їх використання не підвищує ризик заразитися коронавірусом. Це безпечний засіб індивідуального захисту, який працює разом з миттям рук і дотриманням дистанції. І найголовніше: маска захищає, якщо її носити правильно, закриваючи і рот, і ніс, а не на підборідді, кадику або в кишені.

Як писав MedOboz, в Бельгії почалося виробництво вакцини від коронавірус, випуск експериментальної партії налагодила американська компанія Pfizer.

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