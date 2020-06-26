Знищує коронавірус за 25 секунд: вчені знайшли спосіб

Карина Бондаренко Пульмонологія 07:12, 26.06.2020

Вчені виявили спосіб знищення коронавірусної інфекції за 25 секунд за допомогою ультрафіолетового випромінювання спеціальних ламп, які ефективно інактивують SARS-CoV-2.

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Дослідники Національної лабораторії інфекційних захворювань в ході експерименту обробили матеріал, забруднений вірусом, різними дозами ультрафіолетового випромінювання, передає lenta.ru.

Виявилося, що при дозуванні 5 мегаджоулей на квадратний сантиметр поширення коронавірусу знижується на 99 відсотків за шість секунд. При впливі в 22 мегаджоуля на квадратний сантиметр вірус знищується практично повністю за 25 секунд.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені вивчають, чи може полоскання горла сольовим розчином зменшити симптоми коронавірусу і скоротити перебіг цієї хвороби.

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