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/ Пульмонологія

Знайдено засіб від смертельного симптому коронавірусу

2.2т
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Французькі медики виявили, що препарат "Тоцилізумаб", яким раніше вже пропонували лікувати коронавірус, може побороти смертельний симптом хвороби – цитокіновий шторм.

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Результати клінічних випробувань оприлюднила на своєму сайті лікарняна організація Assistance publique – Hopitaux de Paris (AP-HP).

"Вважається, що у пацієнтів з пневмонією COVID-19 цитокіновий шторм імунологічного походження призводить до гострої респіраторної недостатності і смерті", – сказано в звіті.

Знайдено засіб від смертельного симптому коронавірусу

Знайдено засіб від смертельного симптому коронавірусу

news.ru

За словами лікарів, ліки від ревматоїдного артриту ефективні в боротьбі з гіперцитокінемією, або цитокіновим штормом. Йдеться про летальну реакцію імунної системи людини з коронавірусом.

Дослідження охопило 129 пацієнтів. Із них 65, крім звичайного лікування, приймали цей препарат, а інші 64 виконували роль контрольної групи і отримували тільки звичайне лікування.

За підсумками спостережень з'ясувалося, що менша кількість пацієнтів, які отримували препарат, перебували в критичному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США хворі на коронавірус COVID-19 почали одужувати після застосування експериментального препарату "Ремдесивір".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
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