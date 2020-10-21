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/ Пульмонологія

Знайдено спосіб полегшити важкий перебіг COVID-19

1.1т
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Вчені знайшли спосіб ослабити надмірну запальну реакцію організму на коронавірус, яку називають "цитокіновий шторм". Завдяки цьому відкриваються нові перспективи лікування пацієнтів з важким перебігом COVID-19.

Як повідомляє Business Wire, дослідження було проведено в Інституті Файнштейна, США.

Ретроспективний аналіз дозволив визначити найбільш ефективні методи лікування пацієнтів з ознаками цитокінового шторму за допомогою модуляторів імунітету, які підвищують виживаність.

Вчені знайшли спосіб ослабити цитокіновий шторм
Вчені знайшли спосіб ослабити цитокіновий шторм

Так, судячи з результатів аналізу, комбінування кортикостероїдів, таких як дексаметазон, з тоцилізумабом (антитілами до інтерлейкіну-6) дає найкращий результат, ніж стандартне лікування без імуномодуляторів. Крім того, спостерігалося поліпшення стану хворих при застосуванні кортикостероїдів в поєднанні з анакінрою (антиінтерлейкіном-1).

Як повідомляв MedOboz, в Великобританії проведуть експеримент, в ході якого здорових людей навмисно заразять COVID-19 для вивчення хвороби та швидшої розробки вакцини.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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