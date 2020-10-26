Знайдено спосіб підвищити точність діагностики COVID-19 до 95%
Портативний ультразвуковий прилад підвищує точність діагностики коронавірусної інфекції і швидко надає лікарям всю потрібну інформацію про стан пацієнта.
Як повідомляє CBS New York, датчик під назвою Butterfly-IQ підключається до смартфону і лікар може носити його з собою.
Пристрій може стати альтернативою традиційному рентгену грудної клітини, що дозволяє уникнути негативного впливу радіації.
Butterfly-IQ використовувався під час піку пандемії в Італії. Поєднання ультразвукового сканера з ПЛР-тестом і клінічною оцінкою хворого підвищувало діагностичну чутливість з 80 майже до 95%.
Крім діагностики ковідної пневмонії, за допомогою Butterfly-IQ можна сканувати практично будь-який орган в нашому тілі – від серця, легенів і печінки до закупорених артерій ніг і пухлин.
MedOboz раніше писав, що за допомогою комп'ютерної томогафіі не завжди вдається виявити пошкодження легенів при COVID-19.