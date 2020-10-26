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/ Пульмонологія

Знайдено спосіб підвищити точність діагностики COVID-19 до 95%

1.1т
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Портативний ультразвуковий прилад підвищує точність діагностики коронавірусної інфекції і швидко надає лікарям всю потрібну інформацію про стан пацієнта.

Як повідомляє CBS New York, датчик під назвою Butterfly-IQ підключається до смартфону і лікар може носити його з собою.

Пристрій може стати альтернативою традиційному рентгену грудної клітини, що дозволяє уникнути негативного впливу радіації.

Butterfly-IQ використовувався під час піку пандемії в Італії. Поєднання ультразвукового сканера з ПЛР-тестом і клінічною оцінкою хворого підвищувало діагностичну чутливість з 80 майже до 95%.

Датчик Butterfly-IQ може сканувати практично будь-який орган в нашому тілі
Датчик Butterfly-IQ може сканувати практично будь-який орган в нашому тілі

Крім діагностики ковідної пневмонії, за допомогою Butterfly-IQ можна сканувати практично будь-який орган в нашому тілі – від серця, легенів і печінки до закупорених артерій ніг і пухлин.

MedOboz раніше писав, що за допомогою комп'ютерної томогафіі не завжди вдається виявити пошкодження легенів при COVID-19.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Тег
діагностика
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