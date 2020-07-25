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/ Пульмонологія

Знайдено природний засіб для лікування COVID-19: ефективно, як "Ремдесивір"

15.6т
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Речовини, які містяться в звичайних морських водоростях, здатні блокувати вірусні інфекції, зокрема COVID-19.

Вчені відзначили, що водорості можуть боротися з коронавірусом не менш ефективно, ніж препарат "Ремдесивір", передає Cell Discovery.

Дослідники у своїй роботі вивчили противірусні властивості гепарину та інших близькоспоріднених полісахаридів, які можуть надавати терапевтичний ефект у боротьбі c SARS-CoV-2. З'ясувалося, що їх здатність блокувати інфекцію вища, ніж у багатьох відомих препаратів.

Наразі вчені мають намір синтезувати ці речовини з водоростей і випускати спрей для носа, щоб запобігати поширенню вірусу на слизових оболонках, із яких він поширюється на весь організм.

Відзначається, що такий простий спосіб може стати способом лікування COVID-19 на ранніх стадіях або навіть його профілактики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія схвалила використання першого препарату "Ремдесивіру" для лікування COVID-19.

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Автор
Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
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