Знайдено причину безсимптомного перебігу COVID-19

Безсимптомний перебіг коронавірусної інфекції пов'язаний з низькою активацією імунної системи, яку викликає SARS-CoV-2.

Як пише MedicalXpress, відсутність ознак хвороби пов'язана з пригніченням продукції інтерферонів.

На думку дослідників з Данії, вірус SARS-CoV-2 може приховувати свій геномний матеріал від розпізнавання альвеолярними макрофагами, які знаходяться в легенях. У такій ситуації інтерферони виробляються в недостатній кількості для активації імунної системи.

Щоб довести здатність коронавірусу "ховати" свою РНК, вчені порівняли реакцію альвеолярних макрофагів на інші віруси з SARS-CoV-2. Імунні клітини активно продукували інтерферони при зараженні вірусом грипу, тоді як під впливом на них коронавірусу, продукції інтерферону не спостерігалося.

Відсутність симптомів не робить людину безпечною, оскільки вона може активно розповсюджувати вірус.

MedOboz писав, що коронавірус у деяких пацієнтів може викликати продукцію аутоімунних антитіл, які атакують тканини органів.

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