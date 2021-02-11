Знайдено препарат, який може знизити ризик важкої форми коронавірусу

Дешеві і широкодоступні ліки від астми значно знижують ризик важкої форми коронавірусу (COVID-19), якщо їх ужити протягом першого тижня після появи симптомів.

Як пише The Guardian, якщо результати дослідження підтвердяться, то засіб для інгаляцій будесонід може стати першим для лікування на ранніх стадіях інфекції.

Відомо, що будесонід запобігає погіршенню стану пацієнтів і скорочує тривалість їхньої хвороби.

Препарат запобігає погіршенню стану пацієнтів. Джерело: pixabay.com pixabay.com

Професор Мона Бафадель з Оксфордського університету і її колеги набрали 146 дорослих людей з ранніми симптомами COVID-19 і проінструктували половину з них приймати 800 мкг будесоніду два рази в день, поки вони не відчують себе краще. У той же час інші добровольці отримували звичайну допомогу (тобто без лікування).

Десяти з цих людей в кінцевому підсумку було потрібно обстеження або лікування в лікарні, в порівнянні з тільки одним з тих, кому був призначений інгалятор будесонід.

Також ті, хто приймав препарат, відчули більш швидке зникнення лихоманки і інших симптомів коронавірусу. У них було менше стійких симптомів через 28 днів, що дозволяє припустити, що ліки також можуть знизити шанси людей на розвиток "тривалого COVID".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії почали великомасштабне випробування нового методу лікування, який, як очікується, допоможе запобігти розвитку важкого перебігу COVID-19.

Метод включає вдихання білка бета-інтерферону, який організм виробляє під час вірусної інфекції.

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