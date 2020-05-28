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/ Пульмонологія

Знайдено препарат для лікування легкої форми COVID-19

2.3т
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Один із препаратів для лікування гепатиту В може показати ефективний результат у боротьбі з легкою формою COVID-19.

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Про це заявили вчені зі Стенфорда, передає Daily Mail. На думку дослідників, такі ліки дадуть змогу посилити імунну систему людини.

Йдеться, зокрема, про препарат інтерферон-лямбда (IFN-λ) – це виведений у лабораторії аналог природного білка, який сприяє активації імунних клітин навколо ураженої вірусом ділянки.

Препарат для лікування гепатиту В може бути дієвим і в разі COVID-19 – вчені

Препарат для лікування гепатиту В може бути дієвим і в разі COVID-19 – вчені

Фахівці підкреслюють, що чутливі до цього білка рецептори розміщені в кишечнику і легенях, а саме ці органи насамперед атакує коронавірус.

"Якщо обмежити поширення вірусу, знизиться шанс передати його членам сім'ї зараженого, а це має вирішальне значення для контролю поширення захворювань", – заявив доктор Уіндерт Сінг.

Також автори дослідження зазначають, що вже застосовували цей препарат для лікуванні пацієнтів із COVID-19, і позитивний результат спостерігався за його легких форм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 із метою безпеки.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
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