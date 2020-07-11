Знайдено нову причину високої смертності від коронавірусу

Високий рівень цукру в крові подвоює ймовірність смерті від важких форм коронавірусної інфекції навіть в тому випадку, якщо пацієнт не страждає від діабету чи ожиріння.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише журнал Diabetologia, дослідження провели медики Хуачжунского університету науки і технологій (Китай). Вчені з'ясували, що люди, у яких був відносно високий рівень цукру в крові – близько 7 миллимоль на літр – вмирали від ускладнень при COVID-19 приблизно в 2,3 рази частіше, ніж інші пацієнти.

Високий рівень цукру в крові зв'язали з подвоєнням ризику загибелі від COVID-19

Аналогічним чином люди із середньою кількістю цукру в крові вмирали на 71% частіше, ніж інші хворі. Причому ця ймовірність не була пов'язана з розвитком ожиріння, діабету та інших розладів обміну речовин.

Крім того, підвищений рівень цукру в крові майже в чотири рази збільшував вірогідність розвитку важких форм COVID-19 і різних ускладнень.

"У цьому випадку складно припустити, що всі ці люди страждали від раніше невиявленого діабету, так як загальне число хворих з високим рівнем глюкози наближалося до позначки в 29%, тоді як лише 12% населення Китаю є діабетиками. При цьому не можна виключати і те, що несприйнятливість до інсуліну у них виникла через зараження SARS-CoV-2 або інших хвороб", – відзначають дослідники.

Як саме високий рівень цукру в крові підвищує ймовірність загибелі носіїв COVID-19, вчені поки не знають. Але вони припускають, що надлишок глюкози в крові може сприяти формуванню тромбів і запалень, а також погіршувати роботу кровоносних судин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти, які перехворіли COVID-19, можуть згодом заробити інсулінозалежний цукровий діабет.

Вчені заявили, що коронавірус не просто несе ризик для людей, хворих на діабет, – він може фактично викликати це захворювання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!