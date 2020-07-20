Ультрафіолетове випромінювання, яке влітку проникає в атмосферу планети, здатне швидко знищити коронавірус (COVID-19).

Про це розповів імунолог, професор Міланського державного університету Маріо Клерічі, передає РИА Новости. Він зазначив, що під час експериментів COVID-19 було поміщено у краплі води, щоб відтворити ефект, що виникає під час кашлю пацієнта з коронавірусом, і потім ці краплі піддавали ультрафіолетовому випромінюванню.

У результаті з'ясувалося, що вплив УФ-випромінювання навіть у малих дозах буквально протягом декількох секунд здатен призвести до інактивації вірусу. Так, за словами фахівця, сонячні промені, проникаючи влітку в атмосферу планети, знищують вірус у краплях слини та іншої рідини.

Знайдено новий спосіб швидкого знищення COVID-19

Цим, як вважає Клерічі, пояснюється спад захворюваності COVID-19 у країнах, де наразі йде літній сезон.

Фахівець також пояснив високий рівень поширення коронавірусу в Індії, Пакистані та Бангладеш. За його словами, це пов'язано з мусонним кліматом, за якого влітку через рясні опади в атмосферу потрапляє мало сонячних променів.

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