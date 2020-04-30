Знайдено нові шляхи поширення COVID-19: хто в зоні ризику

COVID-19 легко переноситься по повітрю, тому концентрація вірусу в вентильованих приміщеннях нижча, ніж в закритих.

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До такого висновку дійшли китайські вчені, які вивчали поширення хвороби в лікарняних палатах, пише Salon.

"Концентрація РНК SARS-CoV-2 в аерозолях, виявлених в ізоляторах і провітрюваних палатах, була дуже низькою, але вона була підвищена в туалетних кімнатах і ванних. Рівні РНК SARS-CoV-2 в повітрі в більшості громадських зон не були виявлені, за винятком двох областей, схильних до скупчення людей, можливо, через заражених носіїв в натовпі", – відмічено в дослідженні.

Пандемія COVID-19

Вчені повідомили, що дезінфекція приміщень допомагає усунути концентрацію COVID-19 в повітрі.

"Вентиляція приміщень, відкритий простір, дезінфекція захисного одягу, а також правильне використання та дезінфекція туалетних зон можуть ефективно обмежувати концентрацію РНК SARS-CoV-2", – вказали медики.

При цьому дослідники застерегли, що вентиляція приміщень не знищує вірус, а лише знижує його концентрацію. Поки вченим не ясно, яка кількість вірусу здатнм заразити людину, а тому потрібно дотримуватися запобіжних заходів.

Наприклад, відомо, що аналогічному вірусу в сімействі коронавірусів, MERS (респіраторний синдром Близького Сходу), для зараження людини потрібно десь від 1000 до 10000 вірусних частинок. Оскільки SARS-CoV-2 є більш переданим, передбачається, що кількість частинок, необхідних для зараження людини, обчислюється сотнями або тисячами.

Також дослідники з'ясували, що вірогідність передачі COVID-19 в закритому середовищі в 18,7 рази вище в порівнянні з відкритими просторами. Тобто, ймовірність заразитися коронавірусом, наприклад, в лікарні вище, ніж на вулиці або парку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що коронавірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом не тільки при кашлі або чханні, але навіть в розмові або в процесі дихання.

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