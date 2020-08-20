Знайдено незвичайну причину втрати нюху під час COVID-19. Дослідження

Втрата відчуттів смаку й запаху є загальним симптомом для тих, хто застудився, перехворів на грип або заразився коронавірусом. Водночас у пацієнтів із останнім діагнозом причина аносмії дещо відрізняється.

За словами європейських експертів із розладів нюху, це може бути пов'язано з тим, що СOVID-19, на відміну від інших поширених респіраторних інфекцій, вражає мозок і нервову систему. Про це пише Business Insider.

Під час невеликого дослідження фахівці провели тести на смак і запах 10 пацієнтам із COVID-19, а також 10 людям із важкою застудою і стільком же здоровим учасникам. Потім вони порівняли результати, зіставлені за віком і статтю.

Аносмія є одним із поширених симптомів COVID-19

У результаті вчені виявили, що втрата нюху була "набагато серйознішою" серед людей, інфікованих коронавірусом, – вони були менш здатні розпізнавати запахи, ніж "жертви" застуди. У пацієнтів із COVID-19 відчуття смаку також було серйозно приглушено: вони не могли визначити солодкий або гіркий смак за допомогою "смакових смужок", які реагують на різні області язика.

"Коли ви застуджені, запах і смак у більшості випадків неприємні, тому що ваш ніс закладений, а дихальні шляхи забиті. Але з COVID-19 симптоми, схоже, пов'язані з тим, як хвороба проникає в мозок і нервову систему, оскільки вірус зазвичай не викликає закладеність носа", – припускають фахівці.

Інші дослідження також показали, що коронавірус може мати потенційно серйозні неврологічні наслідки за межами нюхової системи. Ще в одному йдеться про те, що короткочасна втрата нюху може бути викликана "синдромом ущелини" – станом, за якого набряк не дозволяє ароматам досягати нюхових нейронів.

"Ми бачимо те, як COVID-19 впливає на мозок, чого раніше не бачили з іншими вірусами", – підкреслює один зі співавторів дослідження Майкл Занді.

Учені говорять, що ці дані можуть допомогти клініцистам відрізнити коронавірус від застуди. Водночас інші стверджують, що необхідні й додаткові дослідження, зокрема проведені з використанням сканування мозку, щоб допомогти зрозуміти, як саме COVID-19 впливає на відчуття хворого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені детально пояснили втрату нюху під час коронавірусу як одного з найбільш поширених симптомів цієї хвороби.

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