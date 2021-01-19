Знайдено можливий спосіб економії вакцини проти COVID-19

За даними бразильських учених, після кожної ін'єкції вакцини проти коронавірусу втрачається близько 40-560 її мікролітрів. Тому вони спробували знайти спосіб робити щеплення з максимальною економією такого ефективного препарату.

Зокрема, провели дослідження, присвячене оптимальній методиці введення вакцини. Його результати було опубліковано в статті на порталі MedRxiv.

Фахівці розглянули ситуацію, коли препарати зберігаються у флаконах, розрахованих одразу на 5 ін'єкцій. Для вилучення і введення дози обсягом 0,3 мл вони використовували шприци на 1 і 3 мл разом із різними ін'єкційними голками. Водночас наголошується, що в будь-якому шприці є "мертвий обсяг", де неминуче залишається деяка кількість препарату. Його скорочення, пояснюють учені, і зменшить втрати вакцини.

Вчені заявили про можливий спосіб заощадження вакцини проти COVID-19

Так, дослідження показало, що найекономніші шприци – об'ємом 1 мл, які краще використовувати разом із голками типу 23G. За словами вчених, це забезпечує найвищий відсоток забору препарату з флакона. Також їхнє застосування дає можливість набрати з ємності з вакциною 6 доз, а не 5. Економія у цьому разі становить від 20% до 40%.

Однак перешкодою для оптимальної витрати, кажуть дослідники, залишається рекомендація виробників не змішувати вакцину з різних флаконів, щоб отримати додаткові дози.

Крім вибору певних інструментів, бразильські вчені пропонують також використовувати особливий метод введення вакцини, за якого препарат повністю виводиться з шприца. Для цього потрібно провести всмоктування необхідної дози сироватки, а "з боку поршня заповнити невеликий простір 0,1-0,2 мл повітря, який виштовхне вакцину, що залишається в голці та шприці". Такий підхід нібито дозволить використовувати один флакон не на п'ять, а одразу на 7 доз.

Потреба у вакцинації в усьому світі оцінюється в 14 млрд доз

Зазначається, що на сьогодні потреба у вакцинації в усьому світі оцінюється в 14 млрд доз (із урахуванням двох ін'єкцій на людину). Швидко зробити великі обсяги препарату не виходить. Але за такої кількості уколів, вважають фахівці, навіть порівняно невелике зниження витрат вакцини на кожне щеплення значно підвищить кількість людей, які зможуть захиститися від COVID-19 у короткі терміни.

"Сьогодні наш обов'язок, як медиків, забезпечити ефективність і дієвість вакцинації проти коронавірусу в усьому світі", – підкреслюють автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Pfizer анонсувала збільшення виробництва вакцини проти COVID-19 до 2 млрд доз 2021 року. Також вона має намір удосконалити її так, щоб для зберігання не була обов'язковою температура в -70 градусів.