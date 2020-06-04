Знайдено генетичний зв'язок між коронавірусом та Альцгеймером

Люди з генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера мають удвічі більше шансів заразитися коронавірусом (COVID-19).

Про це говорять вчені в Англії, передає Science News. Дані були отримані в результаті дослідження понад 600 пацієнтів із діагнозом COVID-19 з 16 березня до 26 квітня цього року.

Пандемія COVID-19

Дослідження показали, що люди з двома копіями версії гена APOE, названої APOE4, в 14 разів частіше хворіють на хворобу Альцгеймера, ніж ті, хто має дві копії версії гена APOE3. Ці пацієнти також мали більш ніж удвічі вищі шанси отримати позитивний результат на коронавірус, ніж люди з двома копіями APOE3.

Вчені зазначили, що з 622 осіб з позитивним результатом на коронавірус у 37 було дві копії APOE4. Це свідчить про те, що приблизно 410 із кожних 100 тисяч осіб із двома копіями цієї версії гена дали б позитивний результат. Це можна порівняти з 179 з кожних 100 тисяч людей з двома копіями APOE3 з позитивним результатом на вірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вчені виявили в коронавірусі вставку, ідентичну частині людського білка.

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