Знайдена зв'язок між коронавірусом та раковою пухлиною

Між коронавірусом (COVID-19) і раком знайдено схожість в структурах обох хвороб.

До такого висновку прийшли американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, передає The Financial Times.

На думку вчених, до лікування коронавірусу можна буде застосовувати препарати, які створювалися для боротьби з онкологічними захворюваннями.

Глава Інституту кількісних біологічних наук в Каліфорнійському університеті Нева Кроган пояснив, що через коронавірус в заражених клітинах зростають нерівні опуклі гілки – вкрай незвичайна структура, яка дозволяє вірусу атакувати відразу декілька клітин.

"Довгі нитки пробивають отвори в інших клітинах, і вірус проходить через відростки від клітини до клітини ... Абсолютно логічно, що протипухлинні препарати і противірусний ефект частково збігаються", – зазначив учений.

На думку дослідників, такий спосіб поширення COVID-19 в організмі значно підвищує рівень зараження. Розгалуження, яке використовує коронавірус, характерно для розвитку ракової пухлини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили шість типів коронавірусу.

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