Знайдена нова причина високої смертності від коронавірусу

Одним з факторів летального результату при коронавірусі COVID-19 може бути дефіцит вітаміну D в організмі.

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Про це пише журнал Research Square з посиланням на дослідження Фонду лікарні королеви Єлизавети і Університету Східної Англії, співробітники яких проаналізували співвідношення середнього рівня вітаміну D серед жителів 20 країн Європи.

Вони порівняли отримані дані з офіційною статистикою захворюваності та смертності від коронавірусу в цих країнах.

Нестача вітаміну D може приводити до смертності від COVID-19

Виявилося, що низький рівень вітаміну D спостерігається у жителів Іспанії, Італії і Швейцарії, особливо у літніх людей. Дослідники вважають, що це сприяло великій кількості смертей серед хворих на коронавірус.

Вчені рекомендують вітамін D для захисту організму від COVID-19. Він утворюється в шкірі людини під час перебування на прямому сонячному світлі.

Правда, під час самоізоляції люди не можуть проводити час на сонці. В цьому випадку рекомендується їсти печінку, яєчний жовток, молочні продукти і рибу (жирні сорти риби, риб'ячий жир, ікру).

Продукти з вітаміном D Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, до летального результату при коронавірусі призводить аномальне згортання крові.