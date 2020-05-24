Знайдено групу людей із максимумом антитіл до COVID-19: є в 94%

У людей, яким понад 60 років, виробляється найбільша кількість антитіл до нового типу коронавірусної хвороби COVID-19.

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Це з'ясували під час дослідження співробітники Фуданського університету, що в китайському Шанхаї. Про це повідомляє "Рамблер".

За словами вчених, більшість літніх людей, які здавали біоматеріал для наукового експерименту, стали виробляти антитіла до вірусу вже через два тижні після перших симптомів інфікування ним.

У літніх людей виробляється більше антитіл до COVID-19

Так, через два тижні після старту дослідження антитіла до COVID-19 знайшли в 94% перехворілих ним пацієнтів у віці понад 60 років.

Зазначається, що літні люди хоч і переносять коронавірус складніше, але водночас виробляють набагато більше антитіл, ніж молоді. Вчені заявили, що найбільший відсоток антитіл вони знайшли в людей 65-80 років.

Фахівці пояснюють це тим, що значна імунна реакція підвищує здатність організму чинити опір патогену.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені виявили, що антитіло, яке було знайдене 17 років тому в хворого на SARS-CoV, здатне протистояти й іншим коронавірусам, зокрема й COVID-19.