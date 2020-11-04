Жінка з онкологією була заразна більше 70 днів – рідкісний випадок з COVID-19

Жінка з лейкемією була заразна протягом 70 днів і не мала ніяких симптомів ковіду

Пацієнтка з лейкемією і низьким рівнем антитіл була інфікована коронавірусом протягом як мінімум 105 днів і заразна більше 70. При цьому ніякі симптоми інфекції у неї не виявлялися.

Про цей незвичайний клінічний випадок повідомляють вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань в Гамільтоні, США.

"У той час, коли почалося це дослідження, ми дійсно мало знали про тривалість поширення вірусу", – говорить вірусолог Вінсент Мюнстер. Він вважає, що дуже важливо розуміти, як поширюється вірус серед людей з імуносупресивними захворюваннями.

Мюнстер разом з Френсісом Рієдо, фахівцем з інфекційних захворювань, почали спостерігати за онкохворою пацієнткою, яка заразилася під час спалаху пандемії. У жінки протягом кількох тижнів ПЛР-тестування давало позитивний результат, тому вчені вирішили дізнатися, чи може вона поширювати вірус.

Пацієнтка, 71-річна жінка, мала ослаблений імунітет через хронічний лімфолейкоз. У неї ніколи не було симптомів COVID-19. Інфікування було виявлено, коли вона проходила обстеження перед госпіталізацією з тяжкою анемією. У цьому ж центрі стався великий спалах хвороби.

Команда дослідників почала вивчати зразки, які регулярно збиралися з верхніх дихальних шляхів пацієнтки. Виявилося, що вірус був присутній в організмі протягом як мінімум 70 днів після першого позитивного тесту.

Вчені вважають, що пацієнтка так довго залишалася заразною, тому що її ослаблена імунна система ніяк не реагувала на вірус. Аналізи крові показали, що її організм ніколи не продукував антитіла. У той же час, ковід у хворої не розвивався.

Наскільки відомо, це найтриваліший випадок, коли хто-небудь міг активно поширювати SARS-CoV-2, залишаючись при цьому безсимптомним.

MedOboz також повідомляв, що частинки коронавірусу можуть поширюватися далі, ніж раніше припускали вчені – не на 1,5 метри, а в чотири рази далі.

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