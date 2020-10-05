Застуда може допомогти запобігти COVID-19 – експерти із США

Ольга Ліпич Пульмонологія 13:16, 5.10.2020 Оновлено: 13:27, 5.10.2020

Звичайна застуда може допомогти запобігти захворюванню людини коронавірусній інфекції завдяки виробленню інтерферону.

Таке припущення висунули експерти Єльського університету (США), пише DailyMail. За їхнім припущенням, найчастіший збудник застуди – риновірус – дає поштовх противірусному захисту організму.

Експерти з'ясували, що інтерферон – особливий білок, вироблений як імунна відповідь на риновірус, може розпізнавати інші типи вірусів і блокувати їхнє розмноження. У такий спосіб організм людини краще захищається від інфекції.

Зараз експерти з'ясовують, чи працює така схема і проти збудника, що викликає COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти з Амстердамського університету з'ясували, що заражені коронавірусом частки "живуть" всередині ліфта до пів години після того, як інфікована людина кашляла або розмовляла в ньому.

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