Застуда може допомогти запобігти COVID-19 – експерти із США

У такий спосіб організм краще захищається від інфекції

Звичайна застуда може допомогти запобігти захворюванню людини коронавірусній інфекції завдяки виробленню інтерферону.

Таке припущення висунули експерти Єльського університету (США), пише DailyMail. За їхнім припущенням, найчастіший збудник застуди – риновірус – дає поштовх противірусному захисту організму.

Експерти з'ясували, що інтерферон – особливий білок, вироблений як імунна відповідь на риновірус, може розпізнавати інші типи вірусів і блокувати їхнє розмноження. У такий спосіб організм людини краще захищається від інфекції.

Зараз експерти з'ясовують, чи працює така схема і проти збудника, що викликає COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти з Амстердамського університету з'ясували, що заражені коронавірусом частки "живуть" всередині ліфта до пів години після того, як інфікована людина кашляла або розмовляла в ньому.

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