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/ Пульмонологія

Застуда може допомогти запобігти COVID-19 – експерти із США

  • Риновірус дає поштовх противірусному захисту організму

  • Унаслідок виробляється інтерферон, який блокує розмноження вірусів

  • У такий спосіб організм краще захищається від інфекції

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Звичайна застуда може допомогти запобігти захворюванню людини коронавірусній інфекції завдяки виробленню інтерферону.

Таке припущення висунули експерти Єльського університету (США), пише DailyMail. За їхнім припущенням, найчастіший збудник застуди – риновірус – дає поштовх противірусному захисту організму.

Експерти з'ясували, що інтерферон – особливий білок, вироблений як імунна відповідь на риновірус, може розпізнавати інші типи вірусів і блокувати їхнє розмноження. У такий спосіб організм людини краще захищається від інфекції.

Застуда може допомогти запобігти COVID-19 – експерти із США

Зараз експерти з'ясовують, чи працює така схема і проти збудника, що викликає COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти з Амстердамського університету з'ясували, що заражені коронавірусом частки "живуть" всередині ліфта до пів години після того, як інфікована людина кашляла або розмовляла в ньому.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
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