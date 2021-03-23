Застуда може допомогти людині не заразитися COVID-19 – вчені

Дар'я Дурова Пульмонологія 00:56, 24.03.2021 Оновлено: 00:56, 24.03.2021

Риновірус, що спричиняє застуду, "сильніше" коронавірусу нового типу та заважає SARS-CoV-2 розмножуватися в клітинах слизової оболонки дихальних шляхів, вважають вчені.

Про це заявляється в дослідженні Університету Глазго (Шотландія, Сполучене Королівство), результати якого опублікував Journal of Infectious Diseases. Експерти припустили, що застуда в той період, коли риновірус перебуває в клітинах, може захищати організм людини від COVID-19.

Вчені провели дослідження на копії слизової оболонки дихальних шляхів, зробленій із клітин того ж типу, що й у людському організмі. Частину моделей одночасно заразили коронавірусом і риновірусом, частину – тільки COVID-19.

Експеримент показав, що віруси SARS-CoV-2 не змогли розмножуватися в клітинах через спровоковану риновірусом імунну реакцію. Цей ефект спостерігався також тоді, коли риновірус потрапляв у зразок за 24 години до коронавірусу, і коли його вводили в культуру клітин через добу після.

Вчені підкреслили, що після перенесеної простуди людина знову стає вразливою для COVID-19. Водночас у масштабах регіону або країни риновірус, ймовірно, буде стримувати коронавірусну інфекцію.

"Виходить, що риновірус пригнічує коронавірус, і в сезон звичайних простудних захворювань інфікувань COVID-19 буде набагато менше", – пояснив ВВС доктор Пабло Мурсія.

Подібні випадки спостерігалися й раніше. Так, саме великий спалах риновірусу міг відстрочити пандемію свинячого грипу в 2009 році в деяких частинах Європи, зазначили дослідники.

"Заходи гігієни, а також взаємодія між вірусами можуть значно знизити захворюваність на коронавірус, але максимальний ефект усе ж дає тільки вакцинація", – додав доктор Мурсія.

Застуда і коронавірус

Нагадаємо:

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Pfizer, що випустила вакцину проти COVID-19, почала випробування на людях ліків від коронавірусної хвороби, які повинні зупинити поширення SARS-CoV-2 в організмі.

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