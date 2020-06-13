Заразитися коронавірусом можна від собак і котів: вчені попередили про небезпеку

Вчені попередили про те, що через обійми з домашніми котами і собаками можна заразитися коронавірусом.

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В офіційному звіті головного ветеринара Великобританії говориться, що домашні тварини можуть переносити вірус на своєму хутрі, що може призвести до поширення захворювання від людини до людини, пише Daily Mail.

"Тісний контакт, такий як обійми, догляд за шерстю і годування тварин, може призвести до передачі вірусу", – повідомив ветеринар.

Заразитися коронавірусом можна від собак і котів

Це означає, що якщо у одного з членів сім'ї є вірус, домашня тварина може передати його іншому члену сім'ї.

Документ, підготовлений головним ветеринарним лікарем, було розглянуто 30 квітня на засіданні урядової науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій Британії (SAGE).

У звіті про засідання відзначили, що вірус може вижити на шерсті домашніх тварин, а це означає, що "існує ймовірний шлях, по якому тварина може виступати в якості інфекційного об'єкта протягом як мінімум кількох годин і передавати вірус іншим в домашньому господарстві".

У документі говориться, що собаки і кішки, які були в контакті з пацієнтом з коронавірусом, представляють "високий ризик" для людей з такими захворюваннями, як рак і діабет.

Заразитися коронавірусом можна від собак і котів

Лікар порадив власникам домашніх тварин, у яких є симптоми, не допускати контакту їх собаки або кішки з "сприйнятливими людьми".

"Ми вважаємо, що ризик присутності такої тварини в домашньому господарстві є високим, якщо є люди з проблемами зі здоров'ям або слабкою імунною системою, в іншому випадку ризик буде середнім", – підкреслив ветеринар.

Однак професор Джеймс Вуд, глава ветеринарної медицини в Кембриджському університеті, говорить, що власники "дуже малоймовірно" зможуть отримати коронавірус від своїх домашніх тварин.

"У вразливих людей немає причин припиняти обійми своєї собаки чи кішки. Кожен повинен дотримуватися гігієни зі своїми домашніми тваринами і мити руки протягом дня, як це зазвичай рекомендується, щоб уникнути ризику їх забруднення", – сказав він.

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