В Україні заражених буде до 200 тисяч на тиждень, можуть повернути жорсткий карантин, – колишній санлікар

У жовтні-листопаді кількість заражених на COVID-19 в Україні може досягати до 200 тисяч на тиждень.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, через це влада може посилити карантин аж до весняного, якщо лікарні не будуть справлятися з кількістю госпіталізованих.

"За сезон грипу та ГРВІ у нас хворіє десь 5-7 млн населення. За тиждень кількість хворих становить близько 200 тис. Це хвилеподібний процес. З коронавірусом у жовтні-листопаді в нас буде те ж саме. У хворих може виявлятися і вірус грипу, і якщо в нього буде пандемічний потенціал, не заперечується ймовірність, що вони будуть підсилювати один одного", – уточнив він.

За словами Протаса, це неблагополучний сценарій розвитку ситуації, і якщо хворих буде багато, влада може посилити карантин аж до весняного, щоб стримати поширення інфекції.

"Карантин приносить шкоду для економіки, а є методи й дешевші. Це не тільки адаптивний карантин, це ще робота в осередках інфекції, створення протиепідеміологічних бригад, розширення мережі лабораторій для забезпечення тестування, відстеження контактних. Цілий комплекс заходів, які в нас не виконуються", – підсумував Протас.

Більше про поширення коронавірусної інфекції в Україні та в країнах ЄС читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 9 вересня, в Україні офіційно підтверджено 143 030 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 551 – виявлений за минулу добу.

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