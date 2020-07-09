Заражені з безсимптомною формою COVID-19 безпечні, а сам коронавірус не такий страшний, – київський лікар

Тимур Григоренко Пульмонологія 08:56, 9.07.2020 Оновлено: 09:14, 9.07.2020

Коронавірус (COVID-19) не становить страшної небезпеки, адже у багатьох заражених хвороба протікає в легкій безсимптомній формі.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.

"Я працюю в базовій столичній лікарні і бачу, що коронавірус не так небезпечний, як його іноді представляють. Є безліч безсимптомних форм, які люди переносять легко, навіть не знаючи про це", – пояснив медик.

Дубровський зазначив, що, на думку багатьох дослідників, людина з легкою формою COVID-19 небезпечна тільки при близькому контакті.

"Вони не заразні. Так вважають багато дослідників. Можливо, людина з безсимптомною формою небезпечна тільки при близькому контакті – користуванні загальним посудом, поцілунках. А взагалі коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Тому не можна маніпулювати людськими емоціями, наганяючи страх, адже люди бояться невідомого", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар назвав патології, що ускладнюють лікування COVID-19.

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