Заправки для електронних сигарет можуть бути смертельно небезпечними – вчені

Лікарі попередили про смертельну небезпеку від вейпінгу й електронних сигарет.

Як повідомляє MedicalXpress з посиланням на заяви американських медиків, багатьом споживачам електронних сигарет був поставлений діагноз EVALI (пошкодження легенів, пов'язане з вживанням електронних сигарет або продуктів вейпінга).

До симптомів такого захворювання відносять високу температуру тіла, кашель, блювоту і діарею. Деякі пацієнти навіть потрапляли в відділення інтенсивної терапії, оскільки мали сильне ураження легень.

Багатьом споживачам було поставлено діагноз EVALI

Фахівці вивчили, що в більшості випадків ураження органів дихання було викликано вживанням нестандартних парильних сумішей, що містили в собі тетрагідроканнабінол і психоактивні сполуки.

Появу EVALI тісно пов'язують з ацетатом вітаміну Е, який додається в рідини для ширяння як конденсуючий компонент.

Згідно з даними центру з контролю і профілактики захворювань, 3,6 мільйона учнів середніх і старших класів в американських школах вживають електронні сигарети – як і 8,1 мільйона дорослих у США.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні пропонують заборонити сигарети з різними добавками, зокрема і вітамінами і кофеїном.

У канадській провінції Нова Шотландія влада також вирішила ввести заборону на продаж електронних сигарет і ароматизованої рідини до них.

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