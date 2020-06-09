Учені підтвердили, що захисні окуляри або щитки для обличчя можуть зменшити рівень зараження коронавірусом (COVID-19) з 16% до 6%.

Про це повідомило видання The Lancet. Науковці проаналізували 44 дослідження у 26 країнах та на 6 континентах з березня по травень 2020 року.

У пресрелізі роботи головний автор дослідження Холгер Шунеманн, співдиректор Центру співпраці ВООЗ з інфекційних хвороб, методів досліджень та рекомендацій підтвердив, що захист очей може принести додаткові переваги.

Захисні окуляри можуть зменшити ризик заразитися коронавірусом – учені objectiv.tv

Дослідники наголосили, що окуляри не лише можуть вберегти очі від вірусних аерозольних частинок, а і виступають в ролі додаткового бар'єра, аби люди "на автоматі" не торкалися очей. Науковці порекомендували поєднувати носіння захисної маски з будь-якими окулярами.

Учені також зазначили, що носіння захисних окулярів може бути корисним не тільки для медперсоналу, але і для тих, хто працює з великою кількістю людей, наприклад, касирів у продуктових магазинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Університетського коледжу Лондона у Великобританії заявили, що часте миття рук дійсно допомагає запобігти зараженню COVID-19.