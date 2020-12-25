Яку групу населення потрібно вакцинувати від COVID-19 першою: вчені дали відповідь

Американські вчені заявили, що під час вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в пріоритеті повинні бути люди, які старші за 50, але молодші за 60 років.

Про це йдеться в статистичному дослідженні співробітників Університету Вашингтона в Сент-Луїсі й Університету Джорджа Мейсона (США), опублікованому в medRxiv. Розрахунки робилися з урахуванням того, що найближчими двома місяцями буде вироблено 60 млн доз вакцини з 50-відсотковою ефективністю.

Згідно з висновком учених, першими потрібно прищеплювати людей у віці 50-59 років. Другими отримати вакцину повинні люди 60-69 років. Якщо ж вони будуть перебувати на карантині, то їх місце повинні зайняти представники вікової групи 30-39 років.

Також автори дослідження вирахували, що вакцинувати працівників швидкої допомоги і медичних сестер, рівень зараження коронавірусом серед яких перевищує 15 випадків на 100 тис. осіб, потрібно вже із 40 років.

Водії автобусів, шкільні вчителі і продавці в магазинах повинні отримувати вакцину з 50 років, а ось серед адміністративних співробітників і працівників фінансового сектору потрібно прищеплювати тільки тих, хто старші за 60 або навіть 70 років.

Створена вченими математична модель враховує лише два фактори – вік і професію. Вони дотримувалися логіки, що ризик летального результату від COVID-19 вищий у людей старшого покоління, тому розумно першими прищеплювати їх.

Водночас незалежно від віку ймовірність інфікування значно вища, наприклад, у медиків, ніж у лісорубів – значить, спочатку логічніше скерувати на вакцинацію перших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні першими вакцину від коронавірусу отримають військові й медики. Усього ж буде дев'ять груп у першій черзі на щеплення.