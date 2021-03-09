Які вакцини від COVID-19 доступні

Через рік після появи нового коронавірусу з'явилися перші вакцини, що дозволяють зупинити пандемію. Однак, попри успіх світової медичної спільноти, все ще існує ряд перешкод, що не дозволяють прогнозувати повноцінне повернення до життя "до COVID-19", основні з яких – проблеми з виробництвом, що породжує глобальну конкуренцію за обмежений запас, недовіра людей до вакцин та нові штами вірусів.

Як діє вакцина?

Є кілька основних типів вакцин:

живі вакцини: в їх склад входить ослаблена форма вірусу. Це перевірена технологія, проте в умовах пандемії вона не актуальна, оскільки для безпечного вирощування патогена необхідні спеціальні лабораторні приміщення та тривалий час;

інактивовані вакцини: вони містять "мертвий" вірус, це дозволяє імунній системі безпечно з ним ознайомитися. Технологія схожа з першим варіантом, однак є можливість виробляти вакцини у великих масштабах;

субодиничні, рекомбінантні, полісахаридні та кон'юговані вакцини: в їх складі знаходяться тільки певні компоненти патогена, імунна система реагує на них як на вірус;

векторні вакцини: вони засновані на інших вірусах, наприклад, на аденовірусі (їх називають векторами та використовують як транспорт для доставлення в клітини), в які вбудовується невеликий ген – ділянка генома SARS-CoV-2. Відповідь організму відбувається приблизно так само, як і у випадку з живими вірусами. Перевагою є можливість виробляти великі обсяги препарату у короткі терміни.

Також був розроблений новий тип вакцин, у виробництві яких використовується ДНК або РНК патогена.

Які вакцини сьогодні схвалені хоча б в одній країні

Національними регулюючими органами видано дозвіл на екстрене використання понад десяти вакцин, шість з яких були схвалені для екстреного / повного використання принаймні одним регулятором, що визнаний ВООЗ:

РНК-вакцини: Pfizer – BioNTech, Moderna;

Аденовірусні векторні вакцини: Oxford – AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson, Convidicea;

Інактивовані вірусні вакцини: BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin, CoviVac;

Білкові субодиничні вакцини: EpiVacCorona, RBD-Dimer.

Десятки інших препаратів знаходяться на стадії розробки та випробувань.

Зазвичай процес розробки вакцин займає 8-15 років. Однак критична ситуація, яка об'єднала зусилля урядів, міжнародних дослідницьких інститутів, фармакологічних гігантів та некомерційних організацій, посприяла значному прискоренню процесу.

Ефективність всіх схвалених препаратів дещо різниться, що зумовлено, в т. ч. часом проведення досліджень (до або після появи мутованих штамів), методом підрахунку у різних країнах, при цьому всі з них відповідають критеріям ефективності та безпеки.

BBIBP-CorV

Sinopharm, Китай

Вакцина заснована на інактивованому вірусі SARS-CoV-2, на клітинах Vero

Ефективність – 79%

Необхідно 2 дози з перервою 3-4 тижні

Температура зберігання – від 2 до 8 ° C

У третій фазі клінічних випробувань брало участь 48 тис. осіб з різних країн. Дозволено застосування у Бахрейні, Китаї, ОАЕ, Сейшельських Островах. Для екстреного застосування вакцина допущена у 22 країнах, включаючи Аргентину, Болівію, Угорщину, Єгипет.

AZD1222/ChAdOx1_nCoV-19 (Covishield)

Oxford – AstraZeneca, Сполучене Королівство, Швеція

Вакцина заснована на аденовірусному векторі шимпанзе ChAdOx1, що містить ген структурного поверхневого глікопротеїнового антигену SARS-CoV-2 (спайковий білок; nCoV-19)

Ефективність – 70% (варіює від 62 до 90% при різних режимах дозування)

Необхідно 2 дози з перервою 4-12 тижнів

Температура зберігання – від 2 до 8 ° C

У третій фазі випробувань брало участь 30 тис. осіб з Бразилії, Великобританії, Індії. Препарат схвалений для застосування в Європейському союзі, Австралії, Канаді, Південній Кореї, для екстреного застосування – у 31 країні.

Janssen COVID-19 Vaccine (ad26.cov2.s, JNJ-78436735)

Johnson & Johnson, США

Вакцина заснована на аденовірусному векторі (рекомбінантний Ad26)

Ефективність – 85% в запобіганні важких захворювань (починаючи з 28 дня після вакцинації)

Необхідна 1 доза

Температура зберігання – від 2 до 8 ° C (три місяці), –20 ° C (2 роки)

У третій фазі випробувань брало участь 40 тис. осіб з різних країн. 28.02.2021 FDA видало дозвіл на екстрене застосування вакцини в США у людей старше 18 років. У 2021 році компанія планує випустити 1 млрд. доз вакцини на заводах, розташованих в США, Європі, Індії та Південній Африці.

BNT162b2

BioNTech - Pfizer, США, Німеччина

РНК-вакцина, інкапсульована в ліпосоми (ліпідні наночастинки)

Ефективність – 95%

Необхідно 2 дози з перервою 3-4 тижні

Температура зберігання – від 2 до 8 ° C (5 днів), –70 ± 10 ° C (пів року)

У третій фазі випробувань брало участь понад 43 тис. осіб з Німеччини та США. Препарат дозволений до застосування у 12 країнах – Австралії, Японії, Норвегії, Південної Кореї та ін., екстрене використання схвалене у 35 країнах.

mRNA-1273

Moderna, США

РНК-вакцина, інкапсульована в ліпосоми (ліпідні наночастинки)

Ефективність – 94%

Необхідно 2 дози з перервою 4 тижні

Температура зберігання – від 8 до 25 ° C (12 годин), від 2 до 8 ° C (30 днів), –20 ± 5 ° C (6 місяців)

У третій фазі випробувань брало участь 30 тис. осіб. Препарат схвалений у п'яти країнах (Європейський союз, Норвегія), для екстреного використання – у 9 країнах (США, Сінгапур, Ізраїль).

CoronaVac

Sinovac, Китай

Інактивований SARS-CoV-2

Ефективність – 50% (Бразилія), 91% (Туреччина)

Необхідно 2 дози з перервою два тижні

Температура зберігання – від 2 до 8 ° C

У третій фазі випробувань брало участь понад 33 тис. осіб з Бразилії, Чилі, Туреччині, Індонезії. Препарат дозволений до застосування у Китаї та Малайзії, для екстреного використання – у 16 країнах.

NVX-CoV2373

Novavax, США

Рекомбінантна вакцина на основі наночастинок SARS-CoV-2

Ефективність – 89%

Необхідно 2 дози з перервою два тижні

Температура зберігання – від 2 до 8 ° C

У третій фазі випробувань брало участь 45 тис. осіб з Великобританії, США та Мексики. Вакцина показала високу ефективність у відношенні мутованих штамів – британського та південноафриканського. Препарат попередньо схвалений для застосування в Україні.

Які щеплення очікуються в Україні

В кінці лютого прибула перша партія вакцин Oxford – AstraZeneca (Covishield) з Індії в розмірі 500 тис. доз. У березні 2021 року Україна повинна отримати першу партію вакцини CoronaVac від китайського виробника Sinovac (700 тис. з 1,9 млн доз), однак найімовірніше постачання буде відкладено на пізніший термін.

В рамках програми COVAX в період лютий-травень в Україну має надійти 117 тис. доз вакцини Pfizer – BioNTech та 1 776 тис. доз Oxford – AstraZeneca. Також, за словами міністра охорони здоров'я М. Степанова, є домовленість на постачання 12 млн доз вакцин від виробників AstraZeneca та Novavax.

Навіщо потрібна масова вакцинація

Зупинити поширення пандемії може створення колективного імунітету: коли велика частина населення вакцинована та несприйнятлива до певної інфекційної хвороби, захищені навіть ті, у кого немає імунітету, оскільки ймовірність спалаху мала.

Зараз серед учених немає єдиної думки щодо того, яка частина населення повинна мати антитіла до COVID-19, щоб запобігти новим спалахам. Варіативність становить від 40-50 до 80% та більше.

ВООЗ закликає не чекати появи бездоганною вакцини, яка буде ефективна проти всіх мутацій вірусу. Слід використовувати наявні препарати, які можуть якщо не повністю захистити, то значно знизити ризик важкого перебігу захворювання та смерті.

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