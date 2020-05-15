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/ Пульмонологія

Які органи вражає COVID-19: вчені попередили про нову небезпеку

16.1т
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Коронавірус COVID-19 вражає не тільки дихальні шляхи та легені, але може вдарити й по інших органах, наприклад нирках і печінці.

Такого висновку дійшли вчені з Університетського медичного центру Гамбург-Еппендорф (Німеччина), передає UKE.

У процесі дослідження під час розтину були вивчені тіла 27 померлих пацієнтів. Науковці змогли знайти збудник SARS-CoV-2 в легенях, горлі, серці, печінці, мозку та нирках. Найвищі концентрації вірусу на клітину були виявлені в дихальних шляхах. Далі йшли нирки, серце, печінка, мозок і кров.

Пандемія C OVID-19.

Пандемія C OVID-19.

"Після дихальних шляхів патогени SARS-CoV-2 вражають нирки. Це, ймовірно, пояснення того факту, що в багатьох пацієнтів є порушення в сечовидільній системи. Крім того, це може пояснити надзвичайно високий рівень – до 50% – гострої ниркової недостатності в разі COVID-19", – підкреслено в дослідженні.

Вчені також виявили, що є взаємозв'язок між одночасним існуванням декількох захворювань (супутніх захворювань) і вірусною інфекцією органів. Це може бути додатковим фактором для великого впливу попередніх хвороб на смертність від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, що у половини пацієнтів з COVID-19, яких перевірили за допомогою МРТ, виявили аномалії головного мозку.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
Теги
хвороба медики
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