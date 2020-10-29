Яка маска захистить від коронавірусу: результати досліджень

Більшість тканин, які зазвичай використовуються для пошиття немедичних масок для обличчя, ефективно затримують наддрібних частки.

Тестуванням різних типів тканин займалася група дослідників з Кембріджського і Північно-Західного університетів, пише MedicalXpress.

Вчені вивчали, який матеріал здатний вловлювати частки розміром від 0,02 до 0,1 мікрометра, що відповідає розмірам більшості вірусів, включаючи SARS-CoV-2, на високих швидкостях як при кашлі або важкому диханні.

Так, респіратори N95 продемонстрували високу ефективність. Що стосується саморобних масок, то маски, зроблені з декількох шарів тканини, краще затримували частки, ніж одношарові.

Виявлено, що тканини також добре працюють у вологому стані та після прання. Однак вчені попередили, що через зношування матеріалу маски не слід використовувати нескінченно.

MedOboz раніше писав, що маски, в першу чергу, потрібні для захисту оточуючих. Вони допомагають запобігти поширенню вірусу тільки при правильному використанні.

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