Як з'являється імунітет до COVID-19: лікар назвав умову

Імунітет до коронавірусу, найімовірніше, формується за умови перебігу хвороби в середній формі без надмірного використання медикаментів.

Таку думку висловив доктор медичних наук, професор патофізіології Першого МДМУ імені Сєченова Антон Єршов, пише "Российская газета".

За його словами, необхідний для захисту організму імунітет може не сформуватися у двох випадках: дуже легкий або вкрай важкий перебіг недуги.

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Так, пояснив учений, у першому разі в організмі людини не виявляється необхідної кількості вірусу для того, щоб виробити антитіла. У другому – причина в тому, що за вкрай тяжкого перебігу організм перебуває в настільки стресовому стані, що всі його компенсаторні сили йдуть на підтримку життя.

Він також висловився про можливі строки дії імунітету: "Через те, що це SARS, є припущення, що імунітет до COVID-19 також зберігатиметься два роки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше професор медицини Університету Східної Англії Пол Гантер заявив, що імунітет до коронавірусу діє протягом року.

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