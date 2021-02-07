Як змінився темп смертності від коронавірусу в Україні за 2 тижні: опубліковано інфографіку

В Україні за останні два тижні пришвидшився темп смертності від коронавірусної інфекції. За цей час хвороба забрала життя понад 1,6 тисячі громадян.

Такі оновлені дані статистики надали OBOZREVATEL в апараті Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Вони стосуються динаміки розвитку пандемії COVID-19 за останні 28 днів.

Згідно з ними, впродовж 25 січня – 7 лютого від коронавірусу померло 1673 особи. В цей період найбільше смертей було зафіксовано на ранок 3 лютого – 165, а найменше на ранок 1 лютого й 25 січня – 61 і 63 відповідно.

За два тижні від коронавірусу в Україні померли 1673 особи

Зазначається, що щоденний темп приросту померлих від COVID-19 у країні коливається від 0,3% до 0,7%. Зокрема, в середньому це становить +0,6% за день.

Дані щодо темпу смертності від коронавірусу в Україні

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що в Україні кількість людей, які перехворіли на COVID-19, становить 80,3% від усіх підтверджених заражень. Тоді як летальність сягає майже 2%. Такі дані він наводив станом на 1 лютого.

Приріст смертей від коронавірусу в Україні із 25 січня до 7 лютого

На ранок неділі, 7 лютого, в Україні нараховується 23 597 летальних випадків від наслідків коронавірусу, зокрема, 81 інфікований помер за останню добу. Із початку пандемії найбільше життів хвороба забрала у столиці – 2442, а найменше в Кіровоградській області – 337.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст найбільшого COVID-госпіталю України Євген Дубровський припустив, що пандемія у країні може розвиватися за двома сценаріями. Зокрема, вона або піде на спад із весни, або ж посилитися через нові штами коронавірусу.

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