Як відрізнити COVID-19 від грипу та застуди: поради фахівців

Деякі симптоми коронавірусної інфекції, грипу та застуди співпадають. Це може відстрочити своєчасне звернення за медичною допомогою.

У Національній службі охорони здоров'я Великобританії (NHS) пояснили, як за ключовими ознаками розрізняти ці захворювання, передає Liverpool Echo.

Найбільш частими проявами застуди є закладений ніс або нежить, чхання, ломота і біль у горлі. Може спостерігатися легкий кашель. Симптоми застуди розвиваються поступово.

Для грипу найчастіше характерна лихоманка, втома, біль у м'язах та сухий кашель. Іноді може виникати діарея, особливо у дітей. Ознаки грипу проявляються досить швидко.

Коронавірус викликає сильний кашель

Як ми знаємо, основні симптоми коронавірусу – це висока температура, сильний кашель, втрата нюху або смаку.

Кашель при коронавірусі тяжчий, ніж при застуді, за добу може спостерігатися три і більше нападів.

Температура тіла може підвищуватися, не тільки при ковіді, але і при грипі та інших інфекціях.

Втрата смаку та нюху – ключовий симптом COVID-19

Саме втрата/зміна нюху або смаку є ключовим симптомом коронавірусу. При підозрі на COVID-19 дуже важливо якомога швидше пройти ПЛР-тестування, щоб знизити ризики для здоров'я і зупинити поширення вірусу.

MedOboz раніше повідомляв, що вчені визначили можливу ознаку COVID-19. Вони пропонують розглядати висипання на шкірі як основний симптом разом з температурою, кашлем, втратою нюху та смаку.

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