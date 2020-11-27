Як відновитися після COVID-19: лікар дав поради

Реабілітація після перенесеного коронавірусу передбачає дихальну гімнастику, прогулянки на свіжому повітрі та раціональне харчування.

Про це заявив лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, йдеться в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо". За його словами, після такої реабілітації втома, яка спостерігається в пацієнтів під час та після перенесення коронавірусної хвороби (COVID-19), поступово зникатиме.

"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеного захворювання. Справді, багато хто скаржиться на виражену втомлюваність, яка зберігається протягом 2-3 тижнів, поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі", – розповів Дубров.

Нагадаємо, що за минулу добу, 25 листопада, в Україні виявили 15 331 новий випадок інфікування коронавірусом. Усього з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 677 189 осіб, 317 395 (+9617 протягом доби) – одужали, 11 717 (+225) – померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше професор Сергій Дубров заявив, що лікування антибіотиками ніяк не допоможе перемогти коронавірус.