Як в Україні оперуватимуть під час пандемії COVID-19: у МОЗ розповіли про нові правила

Незважаючи на карантин через коронавірус, в Україні знову почнуть робити хворим планові операції. Втім, щодо них вживатимуться суворі заходи безпеки для недопущення поширення епідемії.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наголосивши, що про все подбає держава (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"4 травня ми ухвалили постанову уряду. Це дуже необхідно для життя і здоров'я наших громадян. Тому що карантин вже триває більше ніж 50 днів. І я, поспілкувавшись із нашим лікарями, побачив необхідність початку планових операцій. Це насамперед стосується онкології, кардіохірургії. Саме тому було ухвалено таке рішення", – сказав він.

Операція Naked Science

Водночас Степанов наголосив, що організація планових хірургічних втручань можлива тільки з дуже чітким дотриманням карантинних та санітарних правил. Адже тільки це завадить коронавірусній інфекції поширитися всередині лікарень.

"Саме тому всі пацієнти, які потраплятимуть на госпіталізацію через планові операції, спершу тестуватимуться ПЛР-системами, матимуть самоізоляцію протягом 2-3 днів після обстеження і потім вже будуть госпіталізовані в лікарні для проведення операцій. Там дуже чіткий алгоритм. Все це проводитиметься безкоштовно. У держави існує така можливість", – запевнив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення про перенесення планових операцій було ухвалено МОЗ у березні. Воно було пов'язане з необхідністю звільнити медичні установи для можливої допомоги українцям у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

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