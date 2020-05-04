Як уникнути смерті від коронавірусу: вчені знайшли дієвий спосіб

У США вчені визначили, що тимчасове придушення імунної системи на ранніх стадіях COVID-19 нібито допоможе уникнути важких симптомів і смерті.

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Звіт дослідників з Університету Південної Каліфорнії з'явився у журналі Journal of Medical Virology.

За допомогою математичного моделювання вони показали, що взаємодія між двома захисними системами організму може призвести до перевантаження імунітету. Першим до боротьби проти вірусу підключається вроджений імунітет. Через кілька днів після перших симптомів активується адаптивний імунітет, який задіює Т – і B-клітини.

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Так, під час зараження грипом вроджена імунна відповідь знищує майже всі вірусні частинки до того, як адаптивна система почне діяти.

У випадку з COVID-19 все відбувається повільніше, в результаті чого адаптивний імунітет може перешкодити вродженому імунітету швидко подолати інфекцію. Саме тоді розвинутися надмірна захисна реакція, відома як цикотиновий шторм, яка часто і призводить до смерті.

Дослідники запевнили, що короткочасне застосування певних імуносупресорів може затримати адаптивний імунітет і сприяє більш швидкому знищенню вірусу.

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