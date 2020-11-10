Як тяжке похмілля: учасники випробування вакцини проти COVID-19 розповіли про побічні ефекти

Віктор Литвиненко Пульмонологія 19:16, 10.11.2020 Оновлено: 19:17, 10.11.2020

Волонтери, які брали участь у випробуванні вакцини проти коронавірусу від Pfizer, описали побічні ефекти від уколів.

У деяких стан після щеплення був схожий на сильне похмілля, пише Daily Mirror.

45-річна Керрі скаржиться на головний біль, лихоманку і біль в усьому тілі. Побічні ефекти після першої вакцини проти COVID-19 були як після щеплення від грипу, але після другого уколу вони посилилися.

Ще один доброволець – 44-річний пан Дешілдс – розповів, що його імунна реакція надала йому впевненості у вакцині. Також позитивний тест на антитіла підтвердив те, що чоловік отримав щеплення, а не плацебо.

Волонтери раді новини про те, що вакцина, в тестуванні якої вони брали участь, показала таку високу ефективність, адже це допоможе зупинити пандемію і врятувати життя багатьох людей.

MedOboz раніше повідомляв, що вакцина проти COVID-19 від Pfizer і BioNTech не скоро потрапить на ринок. Розробники повинні отримати схвалення від регулюючих органів.

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