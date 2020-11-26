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/ Пульмонологія

Як швидко легені відновлюються після COVID-19: медики вказали на нюанси

  • Фахівці вивчили результати обстежень 124 пацієнтів

  • Йдеться про тих, які перенесли хворобу в легкій і важкій формах

  • Учені виявили в них дивні особливості відновлення після коронавірусу

28.4т
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У більшості людей, які перехворіли на коронавірус, легені зазвичай відновлюються добре. Водночас у деяких ознаки патологій після перенесеної хвороби можуть зберігатися впродовж декількох місяців.

Як пише Clinical Infectious Diseases, це з’ясували вчені-медики, проаналізувавши результати досліджень 124 пацієнтів відділення реабілітації Медичного центру Університету Радбауд (Нідерланди). Фахівці вказали на дивні особливості відновлення після COVID-19 тих, хто переніс його в легкій і важкій формах.

Зазначається, що учасникам дослідження провели низку медичних обстежень, серед яких і комп'ютерна томографія, – на початку реабілітації та через три місяці.

Медики розповіли, наскільки швидко легені відновлюються після COVID-19

Медики розповіли, наскільки швидко легені відновлюються після COVID-19

Результати показали, що, наприклад, у більшості пацієнтів із важким перебігом коронавірусу відновлення легеневої тканини пацієнтів пройшло добре. У висновках медиків йдеться, що пошкодження траплялися рідко, а фіксувалися переважно в людей, які потрапляли з COVID-19 до реанімації.

Серед досліджуваних були й ті, хто лікувався у звичайних відділеннях медзакладів або вдома. У них COVID-19 проходив легко, але вже через три місяці вони скаржилися на погане самопочуття. Підкреслюється, що найчастіше люди жалілися на слабкість, задишку і біль у грудній клітці. Деякі пацієнти мали труднощі у виконанні рутинних дій, говорили про зниження якості життя.

Автори дослідження самі здивувалися тому, що в пацієнтів, які перенесли коронавірус у легкій формі, так довго зберігаються патологічні симптоми, тоді як змін у легенях у них уже немає. Фахівці констатують, що причину цих симптомів і лікування для таких пацієнтів ще потрібно вивчити.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Нідерланди
Тег
Коронавірус
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