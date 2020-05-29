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/ Пульмонологія

Як проявляється імунітет від COVID-19: вчені наблизилися до розгадки

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Люди навіть із легкими симптомами COVID-19 виробляють антитіла, які вселяють надію на те, що видужалі справді отримують імунітет від цього захворювання.

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Такого висновку дійшли французькі вчені з інституту Пастера в Парижі. Щоправда, результати їхнього дослідження ще не були рецензовані й потребують доведення, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що фахівці проаналізували кров 160 медиків із двох лікарень у Страсбурзі, східна Франція, у яких була легка форма COVID-19, і які не потребували стаціонарного лікування. Всім учасникам експерименту було в середньому 32 роки.

Імунітет до COVID-19 прямо залежить від антитіл у крові видужалого пацієнта – вчені

Імунітет до COVID-19 прямо залежить від антитіл у крові видужалого пацієнта – вчені

З'ясувалося, що у 99,4% із них антитіла до коронавірусу почали вироблятися уже за 13 днів після перших симптомів. На думку вчених, це свідчить про те, що у них є якась форма захисту від нього.

Зокрема, зазначається, що антитіла мали здатність "нейтралізувати" або вбивати вірус у тестах і, ймовірно, ставали сильнішими протягом декількох тижнів після зараження.

Водночас у дослідженні не розглядалися зразки крові, взяті пізніше як за 40 днів після появи симптомів. Тому не було встановлено, як довго діють антитіла.

"Антитіла є ознакою зараження людини коронавірусом. Але чи захищає це видужалого від повторного зараження, ще належить довести", – підкреслюють вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Амстердамського університету припускають, що імунітет від COVID-19 існуватиме всього пів року.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Дослідження вчених
Місце
Франція
Тег
вірус
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