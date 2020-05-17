Як правильно утилізувати медичні маски: ВООЗ дала пораду
Використані медичні маски, застосовувані з метою захисту від зараження коронавірусом COVID-19, можна утилізувати зі звичайним сміттям.
Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в РФ Меліта Вуйнович в ефірі YouTube-каналу NIKOLAEV Podcast (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Маски треба утилізувати як побутові відходи. Вони становлять небезпеку безпосередньо, коли знімаються, але після якогось часу – практично ні", – зазначила вона.
За словами Вуйнович, інфекційність масок пов'язана не з побутовим використанням, а з лікарнями.
"Тому що там, саме там висока інфекційність", – сказала представник ВООЗ.
Ведучий каналу, глава комітету Держдуми з природних ресурсів, власності і земельних відносин Микола Ніколаєв повідомив, що щоденна потреба Росії в масках становить 50 млн штук, або 10 залізничних вантажних вагонів.
Як писав OBOZREVATEL, носіння медичних масок в громадських місцях через пандемію коронавірусу може бути необхідним протягом ще декількох років.