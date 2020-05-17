Як правильно утилізувати медичні маски: ВООЗ дала пораду

Використані медичні маски, застосовувані з метою захисту від зараження коронавірусом COVID-19, можна утилізувати зі звичайним сміттям.

Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в РФ Меліта Вуйнович в ефірі YouTube-каналу NIKOLAEV Podcast (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Маски можна утилізувати зі звичайним сміттям

"Маски треба утилізувати як побутові відходи. Вони становлять небезпеку безпосередньо, коли знімаються, але після якогось часу – практично ні", – зазначила вона.

За словами Вуйнович, інфекційність масок пов'язана не з побутовим використанням, а з лікарнями.

"Тому що там, саме там висока інфекційність", – сказала представник ВООЗ.

Ведучий каналу, глава комітету Держдуми з природних ресурсів, власності і земельних відносин Микола Ніколаєв повідомив, що щоденна потреба Росії в масках становить 50 млн штук, або 10 залізничних вантажних вагонів.

Як писав OBOZREVATEL, носіння медичних масок в громадських місцях через пандемію коронавірусу може бути необхідним протягом ще декількох років.