Медсестра з Японії показала наочну відеоінструкцію, як правильно надягнути одноразову медичну маску. Користувачі мережі здивовані, так як частина з них робила все рівно навпаки.

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Відео опубліковано в Twitter дівчини (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку потрібно визначити, де тильна сторона маски

Починає медсестра з демонстрації відмінностей двох сторін маски. На одній з них мотузки кріпляться до самої тканини, що покриває обличчя. При цьому на іншій стороні таких кріплень немає.

Як виявилося, тильна сторона – та, на якій немає кріплень маски до мотузок, а не навпаки.

Але перед тим, як надягнути маску, необхідно ще відрегулювати затискач для носа.

Як писав OBOZREVATEL раніше, щоб медична маска була ефективною і дійсно захищала людину, її потрібно правильно носити.