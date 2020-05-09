Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Як правильно надягнути одноразову маску: медсестра показала відеоінструкцію

609
Читати матеріал російською

Медсестра з Японії показала наочну відеоінструкцію, як правильно надягнути одноразову медичну маску. Користувачі мережі здивовані, так як частина з них робила все рівно навпаки.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відео опубліковано в Twitter дівчини (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку потрібно визначити, де тильна сторона маски

Спочатку потрібно визначити, де тильна сторона маски

Починає медсестра з демонстрації відмінностей двох сторін маски. На одній з них мотузки кріпляться до самої тканини, що покриває обличчя. При цьому на іншій стороні таких кріплень немає.

Як виявилося, тильна сторона – та, на якій немає кріплень маски до мотузок, а не навпаки.

Але перед тим, як надягнути маску, необхідно ще відрегулювати затискач для носа.

Як писав OBOZREVATEL раніше, щоб медична маска була ефективною і дійсно захищала людину, її потрібно правильно носити.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Теги
видео медики вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • У світі захворіли вже майже 4 мільйони осіб, загинули – більш 274 тисячі.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини