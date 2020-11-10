Як повернутися до роботи після коронавірусу – поради лікарки

Чи готова людина повернутися до роботи, вирішує тільки лікар

Багато хто після коронавірусної інфекції скаржаться на безсилля

Людині, яка перенесла коронавірусну інфекцію, для повного відновлення потрібен час. Незважаючи на негативний тест на ковід, після одужання багато хто скаржиться на безсилля і головні болі.

Про те, як правильно повертатися до робочого режиму, розповіла ТСН сімейна лікарка Наталія Шевчук.

Ідеальні умови для виходу на роботу – це негативний тест на COVID-19 та закритий лікарняний лист. Медик наголосила, що навіть при хорошому самопочутті, результат аналізу може бути позитивним.

Тільки лікар, а не роботодавець, вирішує, чи готовий пацієнт вийти на роботу, запевняє лікар. З одного боку, людина може погано себе почувати і бути не в змозі справлятися зі своїми обов'язками, з іншого – вона може поширювати вірус серед оточуючих.

Влітку хворі одужували за 2 тижні, тепер же хвороба триває не менше трьох. Також зараз виріс ризик сезонних захворювань. "Людина, яка перехворіла, у неї вже була дуже сильна атака на імунітет, вона вразлива до інших інфекцій, до грипу, до ентеровірусів, до респіраторних вірусів", – каже лікарка.

Закритий лікарняний ще не означає, що у людини з'явилися сили працювати або дістатися до роботи. Фахівці рекомендують виходити на вулицю після двох тижнів хвороби, оскільки в цей період людина вже не заразна. Прогулянки будуть корисними як для легень, так і для серця.

Лікарі та психологи радять не намагатися виконувати роботу в колишніх обсягах і не докоряти собі за відсутність сил. Роботодавець повинен розуміти, що працездатність співробітника, який переніс ковід, перші кілька тижнів буде нижче, ніж зазвичай, оскільки для відновлення організму потрібен час.

Раніше MedOboz писав, що інфекціоністка вказала на головні помилки в лікуванні коронавірусу, які роблять українці.

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